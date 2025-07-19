Keşan'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Keşan'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Gelibolu istikametinden Keşan istikametine giden Ş.Ç. (41) yönetimindeki 34 VN 3863 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı yakınlarına geldiği sırada aynı yönde giden B.B. yönetimindeki 34 FNC 464 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 FNC 464 plakalı otomobil takla attı. Kazada, sürücüler Ş.Ç. ve B.B. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan D.Ç. (18), P.Ç. (6), A.B. (21) ve İ.Ö.K. (5) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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