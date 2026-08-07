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Keşan'da Tır Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

Keşan'da Tır Yayaya Çarptı: 1 Yaralı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, kırmızı ışıkta durduktan sonra yeşil yanınca hareket eden tır, karşıdan karşıya geçmek isteyen 85 yaşındaki H.E.'ye çarptı. Yaşlı adam yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Paşayiğit Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden Uzunköprü istikametine giden F.K. idaresindeki 34 UV 9588 plakalı dorsenin bağlı olduğu 34 DAN 642 plakalı tır, trafik ışıklarında kırmızı ışığın yanması nedeniyle durdu. Işığın yeşile dönmesiyle hareket eden tır, yolun sağındaki banketten çıkarak karşıya geçmek isteyen H.E. (85)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.E., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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