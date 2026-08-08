Keşan'da Tır Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Paşayiğit Mahallesi'nde Keşan istikametinden Uzunköprü istikametine giden F.K. idaresindeki 34 UV 9588 plakalı dorsenin bağlı olduğu 34 DAN 642 plakalı tır, trafik ışıklarında kırmızı ışığın yanması nedeniyle durdu. Işığın yeşile dönmesiyle hareket eden tır, yolun sağındaki banketten çıkarak karşıya geçmek isteyen Hasan Engin'e (85) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Engin, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasan Engin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı