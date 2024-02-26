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Keşan'da Sentetik Ecza ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir şüphelinin üst aramasında sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir şüphelinin üst aramasında sentetik ecza ile uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi Hastane Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri S.C.'yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üst aramasında, 38 adet sentetik ecza ve beyaz kağıda sarılı 2.02 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne Keşan Güvenlik Uyuşturucu Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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