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Keşan'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Keşan'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu otomobilde ruhsatsız bir tabanca ve 44 dolu fişek bulundu. Araç sürücüsü A.A. gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde A.A. yönetimindeki otomobili durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilde yaptıkları kontrolde, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve tabancaya ait 44 dolu fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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