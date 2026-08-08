Keşan'da Korkunç Kaza: 9 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne istikametinden Keşan yönüne seyir halinde bulunan M.P. yönetimindeki 57 AAE 496 plakalı otomobil, Kozköy Kavşağı'nda A.Y. idaresindeki 22 PB 011 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Z.P, A.K.P, E.P. ve D.B. ile G.Y, F.A ile G.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Keşan ve Uzunköprü'deki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan 9 kişiden 2'sinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlattığı lan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı