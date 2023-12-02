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Kenya ve Somali'de Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sel Felaketinde Ölü Sayısı 242'ye Ulaştı

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Kenya ve Somali'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 242'ye yükseldi. Kenya'da 142, Somali'de ise 100 kişi hayatını kaybetti. Selin etkisiyle binlerce kişi evsiz kaldı ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 142'ye ulaştı.

Afrika ülkesi Kenya, Kasım ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketiyle mücadele ediyor. Kenya hükümetinden yapılan açıklamada, sel felaketinde can kaybının 142'ye yükseldiği bildirildi. Selden 37 bölgenin etkilendiği, 460 binden fazla kişinin ise evini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı. Yaklaşık bin kilometre uzunluğundaki Tana Nehri'nin taştığı, 6 bin 500 hektarlık tarım arazisinin sular altında kaldığı belirtildi. Yağışların ülkenin güney kesimlerinde devam etmesinin, kuzey kesimlerinde ise şiddetinin azalmasının beklendiği vurgulandı.

Somali'de 100 can kaybı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada ise komşu Somali'de şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e ulaştığı, yaklaşık 750 bin kişinin evsiz kaldığı belirtildi. Açıklamada, "Yıkıcı yağmurlar ve seller devam ederken, ülke bir felaketin ortasında" ifadeleri kullanıldı. Selden en çok Güney Batı, Galmudug, Puntland, Hirshabelle, Jubaland ve Benadir bölgelerinin etkilendiği kaydedildi. Sel felaketinin milyonlarca Somalilinin açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadeleye devam ettiği bir dönemde meydana geldiği aktarıldı. 7,6 milyon insanın öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak için 2,6 milyar dolardan fazla bütçe oluşturulmasını hedefleyen 2023 Somali İnsani Müdahale Planı'nın yalnızca yüzde 42'sinin (1 milyar dolar) finanse edildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Yardım kuruluşları ek kaynak olmadan mevcut ve yeni ihtiyaçları karşılayamaz" uyarısında bulunuldu. - NAİROBİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Somali evsiz Kenya Uluslararası Tarım Doğal Afetler 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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