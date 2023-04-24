Kenya'daki 'açlık tarikatı' soruşturmasında bulunan ceset sayısı 58'e yükseldi

Kenya'da açlıktan ölmeleri halinde "Hz. İsa ile tanışacakları" vaadiyle insanları kandıran tarikata ilişkin devam eden soruşturma çerçevesinde ulaşılan cansız beden sayısı 58'e yükseldi. Kenya Kızılhacı ise bölgede 112 kişinin kayıp olarak bildirildiğini duyurdu.

Kenya'da "açlık tarikatı" ile ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, polis çok sayıda kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

CAN KAYBI 58'E YÜKSELDİ

Polis tarafından yapılan açıklamada, sahil kasabası Malindi yakınlarındaki Shakahola Ormanı'nda devam eden kazılarda, 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ve can kaybının 58'e yükseldiği kaydedildi.

BÖLGEDE 112 KİŞİNİN KAYIP OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Olay yerini ziyaret eden polis Japhet Koome, şu ana kadar 29 kişinin kurtarıldığını ve arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kenya Kızılhacı ise bölgede 112 kişinin kayıp olarak bildirildiğini duyurdu.

TARİKAT LİDERİ GÖZALTINDA

Kenya basınında "tarikat lideri" olarak nitelendirilen ve gözaltına alınan vaiz Paul Mackenzie Nthenge'nin çok sayıda kişiye açlıktan ölmeleri durumunda Hz. İsa ile tanışacaklarını söylediği iddia ediliyor. Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğü şüphelenilen 4 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından Nthenge'i gözaltına almıştı.