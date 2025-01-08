Üye Girişi
Haberler
Alevler ABD'yi yutuyor! Yüzlerce itfaiye ekibinin söndüremediği yangından korkunç görüntüler

Yüzlerce itfaiye ekibinin söndüremediği yangından korkunç görüntüler
Rusya, Ukrayna'yı güdümlü bomba ile vurdu

Rusya, Ukrayna'yı güdümlü bomba ile vurdu
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önemli isimlerindendi! Selim İleri hayatını kaybetti
Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin mahkemedeki savunması ortaya çıktı: İstanbul Teksas oldu

Şeyda polisin katilinden çıldırtan savunma: Kafam güzeldi

Önce kuzeninin ardından jandarmanın aracını çalan azılı hırsız tam bir suç makinesi çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Silivri'de çalıntı araç ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, aracı çalan hırsızı yakaladı. Ancak hırsız, jandarma aracını da çalarak kaçmayı başardı. 90 suç kaydı bulunan ve başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan hırsız, daha sonra Pendik'te yakalandı.

İstanbul Silivri'de önce kuzeninin aracını çalan, ardından kendisini yakalayan jandarma ekiplerinin de aracını çalarak kayıplara karışan hırsız yakalandı.

ÇALDIĞI ARAÇLA YAKALANMIŞTI

Silivri'de 6 Ocak 2025 tarihinde gece saat 02.15 sıralarında yaşanan olayda, bir kişinin kuzeni Mustafa S.'ye ait aracın çalındığı ve Silivri'de bulunan bir at çiftliğine götürüldüğü ihbarı üzerine Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçmişti. Jandarma ekipleri, adrese intikal ederek, çalıntı araçla orada bulunan şüpheli Süleyman Eyüp B.'yi yakaladı.

JANDARMA ARACINI DA ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞMIŞTI

Jandarma ekiplerinin delil toplama ve arama çalışmaları sırasında, gözaltına alınan şüpheli, bulunduğu jandarma aracını çalarak çiftlikten kaçmıştı. Şahıs daha sonra Şişli OK Meydanında jandarma aracını terk ederek kayıplara karışmıştı.

90 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Şüpheli, yapılan takip sonucu Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pendik mevkiinde yakalandı. Yapılan sorgulamada şüpheli Süleyman Eyüp B'nin hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık gibi 90 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, Silivri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ VERMİŞ

Öte yandan şüphelinin 6 Ocak 2025'te çiftlikte yakalandığı sırada, jandarma ekiplerine başkasına ait kimlik bilgilerini verdiği ve kendisini Tayyip F. diye tanıttığı ortaya çıktı.

Önce kuzeninin ardından jandarmanın aracını çalan azılı hırsız tam bir suç makinesi çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
img

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
img

Bakan Şimşek'ten kiralarda tavan fiyat sinyali
img

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Kara:

90 suç kaydı qma serbest niye o dosyalar patlamamis

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSe. Ba.:

Hırsızlar artık devletle dalga geçiyor, hiç bir cezası yok nasılsa yakala bırak, ne güzel eğleniyorlar, kıskanıyorum vala

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu, trafik kazası geçirdi

Emre Belözoğlu, trafik kazası geçirdi
Netanyahu'ya yakın medyadan Türkiye iddiası: İsrailli liderlerin uykusunu kaçırıyor

Netanyahu'nun Türkiye korkusu İsrail basınında böyle yer aldı
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
Ermenistan, Türkiye sınırındaki birliklerin çekilmesini değerlendirecek

Tek bir şart koştular! "Türkiye sınırından çekebiliriz"
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

Son Dakika Haberleri

Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Başakşehir golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Galatasaray Başakşehir CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman neden yok? 178. bölüm Kuruluş Osman günü mü değişti, bu hafta yok mu? 8 Ocak Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Annem Ankara neden yok? 7. bölüm Annem Ankara günü mü değişti, bu hafta yok mu? 8 Ocak Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV canlı izle! (GALATASARAY BAŞAKŞEHİR) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link Selim İleri neden öldü, hasta mıydı? Selim İleri kimdir, eserleri nelerdir? Galatasaray Başakşehir hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Çarşamba günü hangi diziler var? 8 Ocak Çarşamba TV'de bu akşamki diziler 9 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Galatasaray Başakşehir ne maçı, lig maçı mı, ZTK maçımı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.