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Yolda yürüyen kadın, dibine kadar gelerek kendisini taciz eden yaşlı adama tepki gösterdi

3. Sayfa Haberleri

Karabük'te caddede yürüyen bir kadın, yaşlı adamın kendisini taciz ettiğini iddia ederek tepki gösterdi. Kadın, adama yönelik "Git burada sapık" diye bağırırken, o anlar çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

Karabük'te kentin en kalabalık caddelerinden biri olan Kemal Güneş Caddesi'nde yürüyen bir kadın, arkasından gelerek kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü yaşlı adama tepki gösterdi.

"SAPIK, GİT BURADAN DİYE BAĞIRDI"

Kadın, "Sapık, git şuradan. Beni takip ediyorsun. Utanmaz. Sen benim neyimsin de beni takip ediyorsun. Terbiyesiz" diye bağırdı. Yaşlı adamın sesini çıkarmayarak uzaklaştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yolda yürürken tacize uğrayan kadın, yanına kadar yaklaşan yaşlı adama tepki gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabük Güneş 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

mardinli yiğit:

anadolunun yobaz şehirlerinde sıradan bir gün..

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