Kendisine doğru koşan köpekleri fark etti, otomobil üzerine çıktı... O anlar kamerada
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Kendisine doğru koşan köpekleri fark etti, otomobil üzerine çıktı.
Kendisine doğru koşan köpekleri fark etti, otomobil üzerine çıktı... O anlar kamerada
Kırşehir'de başı boş köpekler tehlike saçıyor
Köpekten kaçan çocuk güvenlik kamerasına yakalandı
KIRŞEHİR - Kırşehir'de başıboş köpek saldırısından kaçan genç otomobil üzerine çıkarak köpeklerin saldırısından kurtuldu.
Yenice Mahallesinde bir genç boş bir arazi üzerinden kendisine doğru koşan köpeğin saldırısından kaçarken otomobilin üzerine çıktı. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve Yenice Mahallesinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, üzerine doğru koşan köpekleri fark eden genç koşmaya başlıyor. Köpeklerin üzerine doğru koşmaya başlamasıyla araba üstüne çıkan genç, köpeklerin başka yöne gitmesiyle yoluna devam etti.