Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu evinde ölü bulundu 3. Sayfa Haberleri Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu, Kastamonu'nun merkez Kuzey Kent Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sonrası cenazesi morga kaldırılan Memioğlu'nun ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Taşköprü eski kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu (41), kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu. CENAZESİ MORGA KALDIRILDI Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Memioğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı. İNCELEME BAŞLATILDI Memioğlu'nun ölüm sebebinin ise yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu evinde ölü bulundu - Haberler

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