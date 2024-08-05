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Kendini boşluğa bırakacaktı, duyduğu ses üzerine intihardan vazgeçti

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Düzce'de 33 yaşındaki bir kadın, binanın çatısına çıkarak canına kıymak istedi. Genç kadın, kendini boşluğa bırakacakken arkadaşı olduğu tahmin edilen başka bir kadın, "Duygu lütfen yapma" diyerek yalvardı. Bunun üzerine genç kadın, intihar etmekten vazgeçti

Düzce'de 33 yaşında olduğu öğrenilen genç bir kadın, oturduğu binanın çatısına çıkarak aşağı atlamak istedi. Çevredekilerin büyük korku yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ARKADAŞININ SESİNİ DUYUNCA VAZGEÇTİ

Çevredekilerin ikna çabalarını duymazdan gelen genç kadın, tam atlayacağı esnada arkadaşının "Duygu lütfen yapma" demesi üzerine atlamaktan vazgeçti. İntihardan vazgeçen kadın, ardından hüngür hüngür ağladı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Düzce Psikoloji 3.Sayfa Toplum Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (20)

Sihirbazın Çırağı:

Rabbına kavuşacak ve bu ülkeden kurtulacaktı; eğer arkadaşı onu ikna etmeseydi bir daha bu ülkenin kötülükleri ona asla dokunamayacaktı. Cennet bahçelerindeki gölgeliklerde yeşil ipekten yastıklarda oturup canının çektiği her kuşun etinden doyasıya yiyebilecekti; gaz yapmayan soğuk süt nehirlerinden dilerse tesnim aromalı bal şerbeti pınarlarından kana kana içebilecekti. Bağışlaması ve ikramı cömertçe olan rabbın nimetlerine ebediyen şükredebilecekti ama yaşayarak işkence çekmesi için engellendi

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350
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Yurdagül Özel:

“Her kim kendini bir dağdan aşağı atıp intihar ederse, bu kimse cehennem ateşi içinde ebedî olarak kendisini yüksekten aşağıya bırakır olacaktır. Her kim zehir yudumlar da kendisini öldürürse, o kimse de zehri elinde, cehennem ateşi içinde ebedî o zehri içer olacaktır. Her kim de kendisini kesici ve delici bir aletle öldürürse, o da kullandığı aleti kendi karnına vurur ve yarar hâlde ebedî cehennem ateşinde kalacaktır.” (Buhârî, Tıp, 56, [5778])

yanıt134
yanıt21
TekinDevlet null:

şeytana senin çırağın olabilir

yanıt63
yanıt0
Bir baba indi:

Şeytanın çırağı sen gidebilirsin seni tutan yok.

yanıt93
yanıt0
Ebu Huzeyfe:

Rabbim ne sıkıntısı varsa gidersin gönlüne genişlik ferahlık versin bu duruma gelmesi genç bir insanın çok çok kötü ! Kimse kendisini öldürecek duruma getirilmemeli

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3
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D:

İntihar büyük bir günahtır. İnsan gücü nisbetinde sıkıntılarla mücadele etmek durumundadır.

120
12
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Cevap :

Yav he he ondan gidin bu arap masallarını başkalarına anlatın. Keyiften intihar ediyor sanki.

yanıt12
yanıt60
Yasef Behar:

Gencecik kız iyiki atmamış kendini bu ülke gençlere sahip çıkmalı.

88
12
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Mert SAL:

İntihar, İslâm'ın haram kıldığı büyük günahlardan birisidir. Bir Müslümanın kendi kendisini öldürmesi, başka birisini öldürmesinden daha büyük bir cinayet ve günahtır. Bu sebeble âlimler, "intihar edenin cenaze namazını kılınır mı, kılınmaz mı" şeklinde ihtilâfa bile düşmüşlerdir. Bu ihtilâf, başkasını öldüren katil hakkında yoktur. Katilin cenaze namazı kılınır. Kalbinde îmanın zerresi olan bir kimse, böyle büyük bir günaha ve kötü âkıbete razı olmaz, kendini öldürmeye teşebbüs etmez.

47
14
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Cevap :

Arap masallarına karnımız tok. Başka kapıya.

yanıt14
yanıt99
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