Kendini boşluğa bırakacaktı, duyduğu ses üzerine intihardan vazgeçti
Düzce'de 33 yaşındaki bir kadın, binanın çatısına çıkarak canına kıymak istedi. Genç kadın, kendini boşluğa bırakacakken arkadaşı olduğu tahmin edilen başka bir kadın, "Duygu lütfen yapma" diyerek yalvardı. Bunun üzerine genç kadın, intihar etmekten vazgeçti
Düzce'de 33 yaşında olduğu öğrenilen genç bir kadın, oturduğu binanın çatısına çıkarak aşağı atlamak istedi. Çevredekilerin büyük korku yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
ARKADAŞININ SESİNİ DUYUNCA VAZGEÇTİ
Çevredekilerin ikna çabalarını duymazdan gelen genç kadın, tam atlayacağı esnada arkadaşının "Duygu lütfen yapma" demesi üzerine atlamaktan vazgeçti. İntihardan vazgeçen kadın, ardından hüngür hüngür ağladı.