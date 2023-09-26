Kendilerini üst düzey kamu görevlisi gibi gösteren dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Ağına düşürdükleri kişilere kendilerini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtan ve bu yöntemle dolandırıcılık faaliyetleri yürüten şebekeye yönelik Ankara merkezli 4 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tuzağa düşürdükleri vatandaşlara kendileri bürokrat, kamu görevlisi gibi sıfatlarla tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yapan 7 şüpheliyi tespit etti. Şahısları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamını yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda silah, telsiz, sahte basın ve polis kimlik kartları ve özgeçmiş dosyaları ele geçirildi.

Kendilerini bürokrat gibi tanıtmışlar

Gözaltına alınan şüphelilerin; devlet büyüklerinin adını kullanarak, bürokraside üst düzey tanıdıklarının olduklarını söyleyerek ya da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak işe koyma vaadiyle maddi menfaat sağladıkları ve dolandırıcılık eylemleri içerisinde oldukları öğrenildi. Zanlıların aynı zamanda kendilerini milletvekili, binbaşı gibi sıfatlarla tanıttıkları, vatandaşlara para karşılığında çeşitli devlet kurumlarında iş vadettikleri, suça konu eylemlerini logosunda devlet kurumlarına ait sembolleri kullandıkları dernek çatısı altında gerçekleştirdikleri, kendilerini çevrelerine devlet görevlileri tarafından vazifelendirilmiş gibi lanse ettikleri, Türkiye genelinde teşkilatlanmaya çalıştıkları aktarıldı. İçerisinde bulundukları oluşumun sözde devlet görevlileri tarafından yönetildiğini söyleyerek güven telkin etmeye çalışan şebekenin şehit asker ve polis resimleri, dini ve milli günlere ilişkin resim ve video paylaşımlarında bulundukları, milli ve dini hassasiyet yüksek gruplardan olduğu görünümü vermeye çalıştıkları ve üst düzey kamu görevlileri, yöneticileri ve siyasi parti temsilcileri ile ilgili paylaşımlar yaparak kendilerini önemli kişi izlenimi verip kamuoyu üzerinde güven uygusu oluşturmaya çalıştıklarını belirtildi. - ANKARA