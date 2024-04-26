Üye Girişi
Haberler

Kendilerini dolandıran şahsı darp ettiler

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu mobilyacılar, kendilerini dolandıran başka bir yabancı uyruklu şahsı darp etti. Olay, İnegöl Turgutalp Mahallesi Fabrika Sokak'ta meydana geldi.

Kendilerini dolandıran şahsı darp ettiler

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu mobilyacılar, kendilerini dolandıran başka bir yabancı uyruklu şahsı darp etti.

Olay, İnegöl Turgutalp Mahallesi Fabrika Sokak'ta meydana geldi. Mobilya işinde ortak olan yabancı uyruklu A.M.İ., A.H. ve M.M.İ., 3 ay önce ucuz MDF ithalatı yaptığını iddia eden Bursa'da ikamet eden yabancı uyruklu H.N. ile anlaştılar. 3 ortak, 10 bin dolar ödedikleri H.N.'ye bir daha ulaşamadı. Bugün H.N. ile Fabrika Sokak'ta denk gelen 3 ortak arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce 3 ortak, H.N.'yi darp ettiler. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ayırdı. 4 şahıs da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Turgutalp İnegöl Bursa Dolandırıcılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 26 Nisan Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 26 Nisan Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? Arka Sokaklar CANLI izle! 26 Nisan Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 26 Nisan Ateş Kuşları 52. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Tolga Daşkıran neden tutuklandı? İkinci Kadir Şekerci davası olayı ne, ne zaman oldu? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 9. bölüm TRT 1 HD izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Göz seğirmesi neden olur? Göz seğirmesi belirtileri, ne anlama geliyor? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yeni işi ne? Maçoğlu'nun yeni mesleği ne oldu? ANOREKSİYA NEDİR? Nihal Candan'ın hastalığı anoreksiya ne, belirtileri neler? İntegral müfredattan ne zaman kaldırılacak? Yeni müfredat belli oldu mu? Yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak? Yurtiçi Kargo hafta sonu açık mı? Yurtiçi Kargo hafta sonu dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu 2024? İNTEGRAL Müfredattan kaldırılacak mı? 12. Sınıf konusu integral kaldırıldı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title