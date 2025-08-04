Kemer'de Trafik Denetiminde İki Araç Cezalandırıldı

Kemer'de Trafik Denetiminde İki Araç Cezalandırıldı
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Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı trafik denetiminde eksikleri tespit edilen iki araca cezai işlem uygulandı. Toplamda 60 araç kontrol edildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı trafik uygulanmasında eksikleri bulunan 2 araca cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timlerince Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi Çıralı Sokakta trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kontrol edilen 5 safari ve 55 normal araçtan 2'sine aracın eksikleri tespit edilerek cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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