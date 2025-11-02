Kemer'de Motosiklet Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kemer ilçesinde motosikletin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat akşam saat 17.00 sıralarında Kemer ilçesi Ulupınar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemer'den Kumluca istikametine seyir halindeki Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammed Dölek'in (25) kullandığı 67 ABJ 291 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje ve ardından bariyerlere çarptı. Genç motosikletlinin arkasından gelmekte olan üniversite arkadaşı, Dölek'in kaza yaptığını görünce hemen durdu. Arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Genç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. İşlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Dölek'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Aksaray'a götürüldü. - ANTALYA