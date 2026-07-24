Haberler

Kemer’de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Kemer’de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’nın Kemer ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara, ısıtılmış tütün ve çeşitli ürün ele geçirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara, ısıtılmış tütün ve çeşitli ürün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kemer ilçesindeki bir işletmede arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 102 paket kaçak sigara, 16 adet elektronik sigara, 101 paket ısıtılmış tütün, 20 paket cinsel içerikli ürün ile 68 adet elektronik ürün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beklenen gün geldi: Özgür Özel, istifasını duyurup partiyi bugün kuracak

Ve bugün dananın kuyruğu kopuyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi

Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi
Bu hatayı sakın yapmayın! Evde sakladığınız altınlar hurdaya dönüşebilir

Bu hatayı sakın yapmayın! Evdeki altınlarınız çöp olabilir

Ünlü iş insanı lüks otelin 28. katından düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı

Ünlü iş insanı 28. kattan düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı
Konya'da festivali kana buladılar: 2 çocuk yaralandı

Festivali kana buladılar! Yaralılar var
Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir hatıra fotoğrafı çektirdi

Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir de poz verdi
Homeros'un destanlarındaki antik tekne Troya Müzesi'nde

Dünyanın konuştuğu destanın gemisi, o ilimizde yeniden hayat buldu
Gercüş'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Her şey saniyeler içinde oldu: Çok sayıda yaralı var