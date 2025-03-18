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Kemal'in Babasından Katil İçin Adalet İsyanı

Kemal'in Babasından Katil İçin Adalet İsyanı
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Adana'da düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 9 yaşındaki Kemal'in babası, katilin hala bulunmamasına tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden adalet talep eden baba, 'Oğlum birilerinin zevki için 3 dakika içinde hayatını kaybetti' dedi.

Adana'dan bir düğünde maganda kurşunuyla öldürülen 9 yaşında ki Kemal'in babası, katilin belirlenmemesine tepki göstererek isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan baba Ali Azgın, "Gören gördüğünü söylemiyor, bilen bildiğini konuşmuyor köy sağır, dilsiz oldu. İki ay oldu. Allah'ım sizi bildiği gibi etsin" diyerek tepkisini dile getirdi.

Olay, bu yıl 11 Ocak'ta ilçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'ndeki bir düğün evinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 çocuk babası Ali Azgın 9 yaşındaki oğlu Kemal ile dayısının kızının düğününe gitti. Düğüne gelenlerden bazıları silahla ateş açtı. Silahlardan birinden çıkan mermi küçük Kemal'a isabet etti. Hemen hastaneye kaldırılan Kemal, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu. Olaydan sonra güvenlik güçlerinin yaptığı soruşturmada silah kullandığı ileri sürülen 10 şahıs yakalandı, 4'ü tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler de geçtiğimiz günlerde serbest kalınca baba oğlunun katilinin bulunmasını istedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan baba Ali Azgın," Gören gördüğünü söylemiyor, bilen bildiğini konuşmuyor köy sağır, dilsiz oldu. İki ay oldu. Allah'ım sizi bildiği gibi etsin" diyerek tepkisini dile getirdi.

"Oğlum birilerinin zevki için 3 dakika içinde hayatını kaybetti"

Olayla ilgili İHA muhabirine açıklamada da bulunan baba Ali Azgın,"11 Ocakta oğlum vuruldu. Düğünde çok kişi havaya ateş etti. 4 kişi tutuklanmıştı serbest kaldı. Bunu yapan kendisini çok iyi biliyor. Yakın mesafeden gelen mermi ile hayatını kaybetti. Dayımın kızının düğünüydü. Aşağıdan biri vurulmuş diye bir ses geldi ve oğlumu vurulmuş gördüm" dedi.

3 yaşındaki kızının abisini sorduğunu, oğlunun da pilot olma hayali olduğunu anlatan baba Azgın, "Olayın üzerinden 2 ay geçti. Vuranın teslim olmasını istiyorum. Kaza ile vurulduğunu biliyoruz ama gitsin ben yaptım diyerek suçunu üstlensin. Benim ne zorlukla yetiştirdiğim oğlum birilerinin zevki için 3 dakika içinde hayatını kaybetti" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

"O silahı sıkan gidip adalete teslim olsun"

Düğünde herkesin silah sıkanları gördüğüne de dikkat çeken Azgın, "Kimin ateş ettiğini herkes gördü. Biz bildiğimiz isimleri karakolla paylaştık. Bana para aldığım bile söylendi. İftira atıyorlar. Ben onlara istediği kadar para vereceğim bana oğlumu geri versinler. Oğlumu vuran kişi kendini iyi biliyor. O silahı sıkan gidip adalete teslim olsun" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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