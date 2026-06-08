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Kelkit Çayı'nda kaybolan İlker, 12 gündür aranıyor

Kelkit Çayı'nda kaybolan İlker, 12 gündür aranıyor
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan İlker P.'nin bulunması için AFAD koordinesinde 161 personel, 6 dron, 8 bot ve 3 sonar cihazıyla aramalar 12. gününde devam ediyor. Barajdan su debisi düşürülerek çalışma süresi uzatıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda kaybolan İlker P.'yi arama çalışmaları 12'nci gününde aralıksız devam ediyor.

Erbaa ilçesinde 28 Mayıs günü Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan İlker P.'nin bulunması için ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aramaların 12'inci gününde AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda toplam 161 personel görev alırken, 6 dron, 8 bot, 3 sonar cihazı, 1 kadavra köpeği ve 37 araçla Kelkit Çayı ve çevresinde geniş çaplı arama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Erbaa Kaymakamı Dr. Remzi Demir'in girişimleriyle, Kelkit Çayı'nı besleyen Kılıçkaya Barajı'ndan bırakılan su miktarı azaltıldı. Sanko Barajı ile koordineli şekilde yürütülen çalışma kapsamında çaydaki su debisi en düşük seviyeye indirildi. Böylece arama ekiplerinin bölgede günlük çalışma süresi 8 saat daha uzayacak. Ekosistemin zarar görmemesi için çaya yalnızca canlı yaşamını sürdürecek düzeyde su bırakıldığı öğrenildi. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte özellikle kıyı kesimlerinde ve ulaşılması güç bölgelerde daha kapsamlı tarama yapılacak. Arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de destek veriyor. Bölgede 3 sonar cihazı ve bir kadavra köpeği kullanılarak aramalar sürdürülüyor.

Ekipler, kayıp İlker P.'ye ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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