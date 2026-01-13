Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kediler için yakılan sobadan çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

KEDİLER ÜŞÜMESİN DİYE YAKTIKLARI SOBA YANGINA NEDEN OLDU

İddiaya göre, Erbaa ilçesi Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşayan A.U. ve B.U. kardeşler, baktıkları kedilerin üşümemesi için evin müştemilatında soba yaktıktan sonra pazara gitti. Bir süre sonra sobadan çıkan alevler eve sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan E.A.'nın evine de sıçradı.

GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER

İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. B.U., kedilerin kurtarılmasını gözyaşlarıyla izlerken kurtarılanları ise kucağından indirmedi. Yangın nedeniyle iki ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.