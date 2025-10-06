Keçiören'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Haberler

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir otomobil içinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olay, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde otomobil içerisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Keçiören ilçesi Erbakan Bulvarı'ndaki tünelde meydana geldi. İddialara göre bir otomobilde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu sürücü arabayı durdurarak otomobilde bulunanları araçtan indirdi. Grup arasında çıkan tartışmamın büyümesi üzerine bir kişi yanında bulundurduğu pompalı tüfekle B.K. ve B.Y'ye ateş etti. Ardından otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaçan kişi veya kişileri yakalamak üzere çalışma başlattı. - ANKARA

