Kazaya davetiye çıkaran gurbetçi bir de üste çıkmaya çalıştı

Fethiye'de trafiğin yoğun olduğu bir bölgede yabancı plakalı aracın sürücüsü bir gurbetçi, ters yöne girerek sollama yapmaya çalıştı. Karşıdan gelen araçla burun buruna gelen sürücü, kazaya ramak kala durmayı başardı. Ancak hatalı sürücü, yaptığı kural ihlaline rağmen kendisini haklı çıkarmaya çalıştı.

Kazaya neden olabilecek tehlikeli manevranın ardından karşı yönden gelen araç sürücüsüyle tartışmaya giren gurbetçi sürücü, tepki çeken bir savunmada bulundu. Aracında çocuk olduğunu söyleyen sürücü, hatasını kabul etmek yerine karşı tarafı suçladı.

"TATİL İÇİN GELİYORSUNUZ KURALLARA UYUN"

O anları cep telefonuyla kaydeden çevredekiler, hem yaşananlara hem de sürücünün tavrına tepki gösterdi. Vatandaşlar, tatil için Türkiye'ye gelen sürücülerin trafik kurallarına uymaları konusunda daha bilinçli olmaları gerektiğini vurguladı.