Kazaya davetiye çıkaran gurbetçi bir de üste çıkmaya çalıştı

Kazaya davetiye çıkaran gurbetçi bir de üste çıkmaya çalıştı
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Kazaya davetiye çıkaran gurbetçi bir de üste çıkmaya çalıştı
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Yaz tatili için Türkiye'ye gelen bir gurbetçi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafik kurallarını hiçe saydı. Tatil yoğunluğunun yaşandığı bölgede yaşanan olayda, ters yöne girerek sollama yapan gurbetçi burun buruna geldiği araç sürücüsüne bağırdı.

Fethiye'de trafiğin yoğun olduğu bir bölgede yabancı plakalı aracın sürücüsü bir gurbetçi, ters yöne girerek sollama yapmaya çalıştı. Karşıdan gelen araçla burun buruna gelen sürücü, kazaya ramak kala durmayı başardı. Ancak hatalı sürücü, yaptığı kural ihlaline rağmen kendisini haklı çıkarmaya çalıştı.

Kazaya neden olabilecek tehlikeli manevranın ardından karşı yönden gelen araç sürücüsüyle tartışmaya giren gurbetçi sürücü, tepki çeken bir savunmada bulundu. Aracında çocuk olduğunu söyleyen sürücü, hatasını kabul etmek yerine karşı tarafı suçladı.

"TATİL İÇİN GELİYORSUNUZ KURALLARA UYUN"

O anları cep telefonuyla kaydeden çevredekiler, hem yaşananlara hem de sürücünün tavrına tepki gösterdi. Vatandaşlar, tatil için Türkiye'ye gelen sürücülerin trafik kurallarına uymaları konusunda daha bilinçli olmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Keşke koysaydın senin kaskon ikame araç verirdi. o tatili boyunca uğraşırdı aracı için.

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