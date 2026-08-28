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Almatı Havalimanı'nda Uçakta Yangın Panik Yarattı

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Kazakistan'ın Almatı kentindeki uluslararası havalimanında FlyArystan'a ait uçakta teknik bakım sırasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Uçakta yolcu bulunmadığı, yaralanan olmadığı ve uçuş operasyonlarının etkilenmediği bildirildi.

Kazakistan'ın Almatı kentindeki uluslararası havalimanında FlyArystan havayolu şirketine ait bir uçakta teknik bakım çalışmaları sırasında yangın çıktı.

Kazakistan'da Almatı Uluslararası Havalimanı yangın paniği yaşandı. Almatı Uluslararası Havalimanı'nda FlyArystan havayolu şirketine ait bir uçakta teknik bakım çalışmaları sırasında yangın çıktı. Havalimanından yapılan açıklamada, yangının uçağın kuyruk bölümünde başladığı belirtildi. FlyArystan tarafından yapılan açıklamada ise olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Yangın, havalimanı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, olay sırasında uçakta yolcu bulunmadığı ve herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Yetkililer, olayın uçuş operasyonlarını etkilemediğini ve havalimanındaki faaliyetlerin normal şekilde sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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