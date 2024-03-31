Üye Girişi
Haberler

Kazakistan'da Sel Felaketi: Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'da baharın gelmesiyle eriyen kar, Aktöbe ve Kostanay şehirlerinde sele neden olurken, binlerce kişi helikopter ve botlarla tahliye edildi.

Kazakistan'da havaların ısınmasıyla eriyen kar ülkenin kuzey, batı, doğu bölgelerinde sele yol açtı. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın verilerine göre, selden en çok etkilenen Aktöbe ve Kostanay şehirlerinde nehirlerin taşması sonucu bazı yerleşim yerlerini su bastı. Evlerini boşaltmak zorunda kalan binlerce bölge sakini, askeri helikopter ve hızlı botlarla güvenli yerlere tahliye edildi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, selin sonuçlarını ortadan kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, Aktöbe'de 21 Mart'tan bu yana en az 500 bin metreküp su pompalandığı ve 50 binden fazla kum torbası yerleştirildiği kaydedildi.

Selden etkilenen Aktöbe Havaalanı'nda da su pompalama çalışmalarının tamamlandığı ve su basan yerlerde mahsur kalan yüzlerce evcil hayvanın da güvenli yerlere götürüldüğü kaydedildi.

Şehirde 150 kişi geçici barınaklara yerleştirildi

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından paylaşılan Kostanay şehrindeki tahliye görüntülerinde, bölge halkının tamamen su altında kalan evlerin çatısında yardım beklemesi dikkat çekti. Tahliye çalışmalarında yer alan Acil Durumla Bakanlığı'na ve Kazakistan ordusuna ait helikopterlerin yüzlerce kişiyi evlerin çatılarından alarak güvenli yerlere götürdüğü görüldü. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kostanay bölgesinde sular altında kalan Ekidın, Akkısı, Kızıljuldız, Janakala köyleri ve 9 kışlama yerinde kurtarılan 63'ü çocuk olmak üzere toplam 150 kişi Arkalık şehrinde oluşturulan geçici barınaklara ulaştırıldı. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kazakistan Acil Durum Hava Durumu Doğal Afetler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 31 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Mahkumlar oy kullanabilir mi? Hükümlüler, hapistekiler oy kullandı mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 31 Mart Pazar 2024? OY SAYIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sayım saat kaçta başlayacak, sandıklar ne zaman açılacak? Seçim günü Pazar kuruluyor mu? Seçim günü Pazar yerleri açık mı, yapılıyor mu? Öğle arası oy kullanılır mı? Öğle arası saatinde oy kullanılıyor mu, sandıklar açık mı? Sandıklar saat kaça kadar açık? Seçimde kafeler açık mı? Bugün (31 Mart Pazar) kafeler açık mı, kapalı mı? Bugün kafeler saat kaçta açılacak, neden kapalı? Devlet Bahçeli'nin yüzü neden mor? Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar ve şişlikler neden var? Devlet Bahçeli hasta mı? Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce Çanakkale'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Çanakkale'de deprem mi oldu? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! 31 Mart AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler! Evlilik cüzdanı ile oy kullanılabilir mi? Evlenme cüzdanı ile oy kullanabilir miyim? YSK Açıkladı! Seçim hangi saatler arasında yapılacak? Seçim hangi saatte, kaçta sona erecek? OY HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Murat Kurum'un eşi kimdir? Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kaç yaşında, ne işe yapıyor? Turgut Altınok kimdir? Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title