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Kreşte arkadaşlarının darbettiği çocuk beyin sarsıntısı geçirdi

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Kazakistan'da bir kreşte öğrencilerin başına vurarak dakikalarca darp ettiği bir çocuk, beyin sarsıntısı geçirdi. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri facianın boyutunu ortaya çıkarırken hastaneye kaldırılan çocuğun vücudunda morluklar oluştu.

Kazakistan'da bir kreşte akıl almaz bir olay meydana geldi. Öğrenciler, bir arkadaşlarına toplu halde şiddet uygulayarak beyin sarsıntısı geçirmesine neden oldu. Vücudunda morluklar oluşan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖĞRETMEN DIŞARI ÇIKINCA DARBETTİLER

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla büyük tepki çeken olayda bir öğrencinin bir çocuğu yere yatırdığı, başka bir öğrencinin de çocuğu yumrukladığı ve üzerinde zıpladığı görüldü. Öğrencilerden birinin yerde kıvrılıp başını korumaya çalışan çocuğun başına defalarca vurduğu ve o sırada öğretmenin sınıfta olmadığı fark edildi. bir veli ise çocuğunu alarak sınıftan çıktı.

Olayın, öğretmenin öğrenciler için yemek almaya gittiği 15-20 dakikalık sırada yaşandığı belirtilirken bir veli, kreşte bir yıldır bakıcı bulunmadığını ve kreş müdürünün bakıcı alınması taleplerine karşı harekete geçmediğini söyledi. Veli, darp edilen çocuğun beyin sarsıntısı geçirdiğini, vücudunda morluklar oluştuğunu ve hastaneye kaldırıldığını ifade ederken Kazakistan Çocuk Hakları Komiseri Dinara Zakiyeva, yaptığı açıklamada çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Almatı Valiliği Eğitim İdaresi kreş müdürü ve öğretmene disiplin cezası verildiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kazakistan Çocuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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