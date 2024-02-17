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Özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü 20 yaşındaki Mert Aydemir hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Aydemir'in yarın vatani görevi için askere gideceği öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü 20 yaşındaki Mert Aydemir'in yarın vatani görevi için silah altına alınacağı öğrenildi.

Özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

HALK OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza saat 14.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi'nden aldığı yolcuları İnegöl merkeze taşıyan Selim Dutal yönetimindeki 16 SKY 63 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen Mert Aydemir idaresindeki 16 ASJ 233 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucu sürücüler ile otobüste bulunan yolcular Fatma Ş.(78), Rümeysa K. (16), Hatice K. (60), Fatma K. (39), Hasibe K. (62), İdris K. ve Hatem Y. yaralandı. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edildiler. Yaralılardan 20 yaşındaki otomobil sürücüsü Mert Aydemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralıMert Aydemir

ÖLMESE YARIN ASKERE GİDECEKTİ

Aydemir'in yarın vatani görevi için silah altına alınacağı öğrenildi. Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

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