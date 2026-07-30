Kazada yaralanan genç kurtarılamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Eskiçeşme Mahallesi Osman Nuri Bilgin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede seyreden 24 yaşındaki Kadir Kılıç idaresindeki 13 ABF 069 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada genç sürücü yaralandı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralı genç, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İç kanama geçirdiği değerlendirilen Kadir Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan arkadaşları sinir krizleri geçirdi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı