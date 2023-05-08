Kazada ölen 6 kişinin kimliği belirlendi

Feci kazada ölenlerin depremzede oldukları öğrenildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da meydana gelen korkunç kazada hayatını kaybeden 6 kişinin Hatay'da yaşayan depremzedeler oldukları öğrenildi.

Şanlıurfa'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimliği belirlendi. Hatay'ın Hassa ilçesindeki deprem bölgesinden Şanlıurfa'ya geldikleri öğrenilen Yakup Bulut (60), Ömer Yalçın (63), Ahmet Bulut (65), Cafer Karaçoban (69), Reşit Kahya ile Halil Sönmez'in cenazeleri yapılan işlemlerin ardından memleketlerine gönderildi. Aynı kazada yaralanan tır sürücüsü Mehmet Ç.'nin tedavisi ise devam ediyor.

Kazanın geçmişi

Kaza öğleden sonra Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde yaşandı. İçerisinde arızalı araçlar bulunan 63 AEM 905 plakalı tır ile 31 AGG 099 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da birbirinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta şarampole devrildi. Kazada hafif 6 kişi hayatını kaybederken Mehmet Ç. ise yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Şanlıurfa'daki hastaneye kaldırıldı.