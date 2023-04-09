Kazada hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep- Kilis karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Habib Özkılıç, Yavuzeli ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesi merhum polis memurunun babası Sefer Özkılıç'ın tabuta sarılıp gözyaşı dökerek oğluna veda etmesi ise yürekleri burktu.

Kaza, dün gece saatlerinde Gaziantep-Kilis D58 karayolu Kapcağız mevkiinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Yunus Emre Tabu yönetimindeki Ford marka 79 AB 989 plakalı otomobil, aynı yönde seyir eden polis memuru Habib Özkılıç (33) idaresindeki 34 FVB 693 plakalı motosiklet ve sürücüsü öğrenilemeyen 01 GT 585 Peugeot marka otomobile arkadan çarpmıştı. Kaza sonucu otomobilde bulunan Yunus Emre Tabu ile motosiklet sürücüsü polis memuru Habib Özkılıç olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Memleketi Yavuzeli'nde son yolcuğuna uğurlandı

Feci kazada hayatını kaybeden polis memuru Habib Özkılıç'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis memuru Habib Özkılıç, memleketi Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde düzenlenen resmi cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesi merhum polis memurunun babası Sefer Özkılıç'ın tabuta sarılıp gözyaşı dökerek oğluna veda etmesi ise yürekleri burktu.

Yavuzeli ilçe mezarlığındaki cenaze törenine merhum polis memurunun ailesi ve yakınları ile Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman, Yavuzeli Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, İlçe Müftüsü Mehmet Altunal ve çok sayıda vatandaş katıldı. - GAZİANTEP