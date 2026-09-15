Libya'da Petrol Tesisleri Muhafızları Hamada-Zaviye petrol nakil hattı vanasını kapattı

Libya'da, Petrol Tesisleri Muhafızlarından bir grubun Hamada-Zaviye ana petrol nakil hattı vanasını kapatması sonucu bölgedeki petrol sahalarında üretim tamamen durdu.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, petrol tesislerinin faaliyetlerine zarar veren tüm eylemlerin kınandığı belirtildi.

Petrol Tesisleri Muhafızlarından bir grubun ülkenin batısındaki Hamada-Zaviye ana petrol nakil hattının vanasını kapattığı aktarılan açıklamada, vananın kapatılmasıyla üretim hatlarındaki basıncın aniden yükseldiği, bu durumun da Hamada ile Tahara petrol sahalarındaki üretim faaliyetlerinin tamamen durmasına neden olduğu ifade edildi.

NOC'un Hamada-Zaviye ana petrol nakil hattı vanasının kapalı kalması durumunda "mücbir sebep" ilan etmek zorunda kalabileceği ifade edildi.

İlgili makamlara sorumluluklarını üstlenmeleri ve krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmaları çağrısı yapıldı.

Petrol Tesisleri Muhafızlarından bir grup dün de Zaviye Petrol Rafinerisinde maddi koşulların iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenlemiş ve rafinerinin giriş kapıları önüne kepçelerle kum yığınları dökerek kapatmıştı.

Kaynak: AA