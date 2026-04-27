Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün son görüntüleri ortaya çıktı

Tokat'ta hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün, kazadan dakikalar önce başka bir araç kamerasına yansıyan görüntüleri çıktı.

Tokat kent merkezinde önceki gün meydana gelen ve 42 yaşındaki Semih Turan'ın hayatını kaybettiği motosiklet kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Tokat-Niksar kara yolunda yaşanan feci kazadan dakikalar önce, motosiklet sürücüsünün bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdığı öğrenildi. Görüntülerde, Semih Turan'ın motosikletiyle seyir halinde olduğu anlar yer alırken, kısa süre sonra aynı noktada sürücünün yerde hareketsiz şekilde yattığı anların da kaydedildiği görüldü. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Turan'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ortaya çıkan yeni görüntüler, kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmaların ardından, kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, Semih Turan'ın cenazesinin Almus ilçesi Gökçeli kasabasında defnedileceği öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı