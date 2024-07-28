Kayseri'nin Tomarza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ahmet Kantemiz son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre Toklar - Güzelce yolu üzerinde meydana gelen kazada, 38 BT 954 plakalı otomobil ile 51 ABH 843 plakalı otomobiller çarpışmış, kazada Ahmet Kantemiz ile Yılmaz Topaloğlu hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Ahmet Kantemiz; öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dadaloğlu Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Kantemiz'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ