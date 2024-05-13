Kazada araçlar hurdaya döndü, alkollü çıkan sürücünün ehliyetine el konuldu

Kazaya karışan otomobil lüks otomobilin tamponunu da alıp götürdü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Sürücülerden birisi alkollü çıkarken, kazaya karışan araçlardan birisi diğerinin tamponunu da alarak 39 metre ileride durabildi

Kaza, Manavgat'a bağlı Side Beldesi Total Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya-Alanya D-400 Karayolu üzerinde Batı Side Köprülü Kavşağı yan yolda Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Hüseyin Alkan'ın kullandığı 07 AZZ 713 plakalı otomobil ile Manavgat Caddesinden Kemer Bulvarı istikametine gitmekte olan Abdurrahman Durak'ın kullandığı 07 NP 999 plakalı BMW marka otomobil ile Side Total kavşağında çarpıştı. Kazaya karışan otomobillerden bir tanesi diğerini tamponunu tekerine sıkıştırarak 30 metre ileri götürdüğü kazada otomobil sürücülerinden Hüseyin Alkan ile otomobilde yolcu olarak bulunan Simge Nur Kuytul, Gülay Alkan Yapıcı ve Sudenaz Alkan yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan ve alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü Abdurrahman Durak'a alkollü araç kullanmaktan 6.439 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 ay el konuldu.