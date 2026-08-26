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Motosiklet sürücüsü 26 gün sonra hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü 26 gün sonra hayatını kaybetti
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde 31 Temmuz'da motosikletiyle otomobile çarpışan 24 yaşındaki Hasan Ünal, ağır yaralanmıştı. Konya'da yoğun bakımda 26 gün tedavi gören Ünal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 26 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 31 Temmuz'da Müftü Mahallesi 41153 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ünal yönetimindeki 42 ALY 238 plakalı motosiklet, kavşakta D.G. idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosiklet, daha sonra yol kenarında park halinde olan başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ünal, acil servisteki müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Konya'ya sevk edildi. Konya'da sevk edildiği hastanenin yoğun bakım ünitesinde 26 gündür yaşam mücadelesi veren Hasan Ünal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ünal'ın cenazesinin Esence Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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