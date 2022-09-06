Kaza yerine gelen annenin, "Morgda üşür Cavit'imi eve götüreyim" sözleri yürekleri sızlattı

Antalya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen sürücünün annesi, "Morgda üşür Cavit'imi eve götüreyim" diyerek feryat etti.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba 1870 Sokak kanal yolunda meydana gelen kazada 00.30 saatlerinde otomobil ile karşı yönden gelen bir motosiklet çarpıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpışmanın etkisi ile motosikletten fırlayan sürücü Cavit Özyiğit (22) ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Cavit Özyiğit hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Otomobil sürücüsü de hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak, araçları çekici yardımıyla otoparka çekti.

ANNENİN SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI

Kaza yerine gelen Özyiğit'in annesi, "Cavitim morgda üşür Cavit'imi eve götüreyim" sözleri yürekleri dağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.