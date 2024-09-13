Üye Girişi
Haberler

Kaza yapmamak için manevra yaptı, kaldırıma çıkarak durabildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da ara yoldan ana yola dikkatsiz çıkan servis minibüsü kazaya sebep oldu. Otomobil, minibüse çarpmamak için manevra yapsa da, kurtulamadı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Caddesi üzerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. Öte yandan kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da ara yoldan ana yola dikkatsiz çıkan servis minibüsü kazaya sebep oldu. Otomobil, minibüse çarpmamak için manevra yapsa da, kurtulamadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yolan ana yola dikkatsiz çıkan servis minibüsü yol ortasında yavaşladı. Ana yolda seyir halinde olan otomobil, minibüse çarpmamak için manevra yapsa da kazadan kurtulamadı. Otomobil sürücüsü, kaldırıma çıkarak durabildi. Şans eseri kaldırımda kimsenin olmaması, büyük bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Öte yandan kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa

Küçükbalıklı Mahallesi Osmangazi Otomobil Güvenlik 3-sayfa trafik Güncel Polis Bursa Yaşam Kaza

Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı

Narin cinayeti soruşturmasında 8 tutuklama, 4 kişi serbest

 Narin cinayetini çözecek ses kaydı ortaya çıktı! Amcadan 'Kız öldü mü Ramazan?' sorusu

Narin cinayetini çözecek ses kaydı ortaya çıktı

 Tutuklanan ağabey Enes Güran: Kendi kendimi ısırdım, sırtımdaki izler de mısır koçanı

Kolundaki ısırık ve sırtındaki izler sorulan ağabeyden akıllara ziyan savunma
Gramı 3 bin liraya dayandı! Uzmanların yıl sonu altın tahminini duyan kuyumcuya koşuyor

Uzmanların yıl sonu altın tahminini duyan kuyumcuya koşuyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Erzincan'da nerede deprem oldu? Çapraz sorgu nedir? Çapraz sorguda ne yapılır? Çapraz sorgu nedir örnek? EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Narin cinayetinde kaç kişi tutuklandı, suçları ne? Narin olayında son durum nedir? Umut Akdoğan kimdir? Halk Tv konuğu Umut Akdoğan kaç yaşında, nereli? Umut Akdoğan biyografisi! GELİNİM MUTFAKTA 13 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta dün kim kazandı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 67. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Jahrein neden gözaltına alındı? Jahrein (Ahmet Sonuç) kimdir? ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI! (20 bin sözleşmeli öğretmen) Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 13 EYLÜL CUMA MESAJLARI (RESİMLİ) En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları.. Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle! 13 Eylül Cuma Yalı Çapkını yeni fragmanı yayınlandı mı?
title