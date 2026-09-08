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Kaza yapan otomobil ağacı kırarak üzerine çıktı: 2 yaralı

Kaza yapan otomobil ağacı kırarak üzerine çıktı: 2 yaralı
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çarpışan otomobillerden biri yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çarpışan otomobillerden biri yoldan çıkarak ağaca çarptı. Otomobil ağacın üzerinde asılı kalırken, 2 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi Hasan Ali Kilci Caddesi üzerinde 34 RP 1845 plakalı otomobil ile 38 FL 522 plakalı otomobil çarpıştı. 38 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak ağaca çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan E.A.Ç. (27) ile M.A.'yı (73) ambulansla hastaneye sevk etti.

Kazayı gören esnaf yardıma koştu

Öte yandan kaza olduktan sonra cadde üzerinde bulunan esnaf kazazedelerin yardımına koştu. CGS Motor personeli Can Yaşar, ekipler gelene kadar yaralılara müdahale ettiklerini ifade ederek, "İş yerinde otururken fren sesi duyduk, dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda kaza olduğunu gördük. O sırada yaşlı amcanın sürdüğü otomobil ağaca çarptı. Yardıma koştuk, ilk müdahaleyi yaparak ekipler gelene kadar elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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