Kaza Sonrası Yaşam Mücadelesini Kaybeden Motosiklet Sürücüsü Defnedildi

Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Oğuzhan Süslü, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti. Cenaze namazı Çarşı Camii'nde kılındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde geçtiğimiz ay meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede haftalardır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 2 Ekim'de Beyşehir-Isparta Kara yolu Çevre Yolu kavşağında bir akaryakıt istasyonu yakınında meydana geldi. Oğuzhan Süslü'nün (18) kullandığı 42 AZM 980 plakalı motosiklet, F.Ü. yönetimindeki 42 B 6090 plakalı midibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilerek alev alan motosiklet, yangın tüpleriyle söndürüldü. Kazada sürücü Oğuzhan Süslü ile arkasında oturan T.S. (22) yaralandı. Kazada vücudunda yanıklar oluşan ve Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı motosiklet sürücüsü Süslü, hayati tehlikesi nedeniyle Konya'ya sevk edildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Süslü, haftalardır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Oğuzhan Süslü için bugün Çarşı Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Süslü'nün cenazesi, kılınan namazın ardından Beyşehir kabristanında gözyaşları arasında dualarla defnedildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
