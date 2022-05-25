Kaza sonrası otomobilinde sıkışan sürücü yaralandı - Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı.

Kaza, Tatlıkuyu Mahallesi 1319/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Hasan P. idaresindeki 55 PS 986 plakalı otomobil, karşı yönde seyir halinde olan Hüseyin Z. yönetimindeki 34 JL 4890 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilin sürücüsü, aracının içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa