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Kaza sonrası araçtan çıkartılıp yüzüne kolonya sürülen kadın, 1.90 promil alkollü çıktı

3. Sayfa Haberleri

Kaza sonrası araçtan çıkartılıp yüzüne kolonya sürülen kadın, 1.90 promil alkollü çıktı

Antalya'da çocuğunu okuldan almaya giden anne otomobiliyle kaza yaptı. Kaza sonrası araçtan çıkartılarak çevredekiler tarafından yüzü kolonyayla yıkanan kadın, 1.90 promil alkollü çıkınca neye uğradığını şaşırdı. Alkol kullanmadığını ve şaşkınlık yaşadığını ifade eden anne, hastaneden alkolsüz raporunu aldıktan sonra mahkemeye giderek dava açtığı öğrenildi.

Manavgat ilçesinde Merve Şahin, otomobili ile seyir halindeyken Zeynep Akın idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden Zeynep Akın, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak yol kenarına oturtuldu. Burada vatandaşlar Akın'a su ve kolonya ile sakinleştirmeye çalışırken, araçta sıkışan ve şoka giren diğer sürücü Merve Şahin ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza sonra araçtan çıkartılıp yüzüne sürülen kolonya başına iş açtı

Alkol kontrolü yapılan kadın sürücülerden Zeynep Akın, 1,90 promil alkollü çıktı. 1.90 promil alkollü çıkan Akın neye uğradığını şaşırdı. Alkol almadığını, çocuğunu okuldan almaya gittiğini ifade eden Akın, vatandaşlar tarafından elini ve yüzünün kolonya ile yıkandığını ve bunun neden olabileceğini söyledi. Polis ekipleri Akın'a doktor raporunun ardından itirazda bulunabileceğini belirtti.

Kaza sonra araçtan çıkartılıp yüzüne sürülen kolonya başına iş açtı

Alkol almadığını ve çocuğunu okuldan almaya gittiğini belirten Zeynep Akın, "Şaşkına döndüm. Alkol kesinlikle kullanmıyorum. Bu iş nasıl olur. Kaza sonrası bana yardımcı olmak için kolonya getirip elimi ve yüzümü yıkadılar. Sanırım bundan dolayı böyle bir olay yaşandı" dedi.

Kaza sonra araçtan çıkartılıp yüzüne sürülen kolonya başına iş açtı

Öte yandan, Akın'ın hastaneye giderek kan verip alkol kontrolü yaptırdığı, alkolsüz raporunu aldıktan sonra mahkemeye giderek dava açtığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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