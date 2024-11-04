Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye binası önünde ortalık karıştı

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, görevden alındı. Üç belediye başkanın yerine kayyum ataması yapıldı. Mardin'de Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanvekili olarak görevlendirildi. Batman Valisi Ekrem Canalp da Batman'da Sönük'ün yerine başkanvekili olarak getirildi.

BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE ORTALIK KARIŞTI

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Mardin Büyükşehir Belediye binası önünde Ahmet Türk taraftarları ile polis ekipleri arasında arbede çıktı. Tansiyonun yükseldiği anlarda olay yerine gelen Ahmet Türk, polis barikatlarını aşmaya çalışan kendi taraftarlarına sükunet çağrısı yaptı.

AHMET TÜRK'TEN İLK AÇIKLAMA

Görevden alınan Ahmet Türk canlı yayına bağlanarak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türk "Saat 5.30'da aradılar, 'Tebligat yapacağız' dediler. 6'ya 10 kala zili çaldılar. Tebligat yaptılar. 'Normalleşme' dedikleri işte bu herhalde. Halk iradesi gasp ediliyor. Guinness Rekorlar Kitabı'nda girdim herhalde. Dünyada 3 kez kayyum atanıyor bana. Öyle bilgimiz, beklentimiz yoktu. Sabah 5.30'da telefon açılınca bir şeyler olduğunu hissettim. Ama daha önce kayyum atanacağı beklentimiz yoktu. Türkiye'de yaşananlar, hukukun, adaletin, demokrasinin hangi boyutta olduğunu gösteriyor. Her şeyi beklemek gerekiyor herhalde" ifadelerini kullandı.