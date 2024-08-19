Kayseri Park yakınındaki şüpheli paket fünye ile patlatıldı

KAYSERİ - Kayseri Park yakınında unutulan çanta paniğe neden olurken, fünye ile patlatılan paket boş çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan Kayseri Park'ın yakınlarında boş paket gören vatandaşlar durumu ihbar etti. Bölgeye çok sayıda polisi ekibi sevk edilirken, ekipler caddeyi çift yönlü yaya ve araç trafiğine kapattı. Özel elbiselerini giyen bomba imha ekipleri, paket üzerinde inceleme yaptı. Paket fünye ile patlatılırken, boş çıktı. Kapanan trafik yeniden açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.