Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın Annesi Vefat Etti
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın annesi Hacı Kadın Akay, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Hacı Kadın Akay, yarın Bünyan ilçesinde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın annesi vefat etti.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın annesi Hacı Kadın Akay, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti.
Hacı Kadın Akay, yarın Bünyan ilçesinde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - KAYSERİ