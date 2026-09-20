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Kayseri Melikgazi'de evinde bıçaklanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

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Kayseri Melikgazi'de evinde bıçaklanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde evinde bıçaklanan 12 yaşındaki çocuk yaralandı. Sağlık ekipleri çocuğu Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırırken polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinde bıçaklı saldırıya uğrayan 12 yaşındaki çocuk yaralandı. Ekipler, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Eşrefli Sokak'taki müstakil bir evde meydana gelen olayda, kimliği tespit edilemeyen 12 yaşındaki çocuk bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından çocuğu ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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