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Kayseri Melikgazi'de asker uğurlamasında av tüfeğiyle kendini vuran şahıs yaralandı

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Kayseri Melikgazi'de asker uğurlamasında av tüfeğiyle kendini vuran şahıs yaralandı
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Kayseri Melikgazi'de asker uğurlamasında av tüfeğiyle havaya ateş açan şahıs, doldur-boşalt sırasında kendini bacağından vurdu. Yaralanan şahıs yakınlarınca uygulama noktasına götürülüp ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde asker uğurlaması sırasında av tüfeğiyle havaya ateş açan şahıs kendini vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, asker uğurlamasında otomatik av tüfeğiyle havaya ateş eden F.T. doldur-boşalt yaptığı sırada kendini bacağından vurdu. Yaralanan şahıs yakınları tarafından Sivas-Kayseri Karayolu uygulama noktasına getirildi. Haber verilmesi üzerine uygulama noktasına jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından F.T. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, F.T.'nin kendini vurduğu otomatik av tüfeği bulunarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiği bölgede inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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