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Kayseri-Malatya Karayolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Kayseri-Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil, biçerdövere arkadan çarptı ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri- Malatya karayolunda, otomobilin biçerdövere arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Kamber mevkiinde 34 BDH 155 plakalı otomobil, 66 13 19 028 plakalı biçerdövere arkadan çarptı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol üzerinde güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri ise otomobilde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kayseri - Malatya karayolu Kayseri'ye gidiş istikametinde bir süre trafik akışı sağlanamazken uzun araç kuyruğu oluştu. İncelemelerin ardından kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İtfaiye Malatya Kayseri trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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