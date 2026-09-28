Kayseri Kocasinan'da motosiklet sürücüsü, yol veren otomobile çarparak yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü kendisine yol vermek için duran otomobile çarparak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, M.K.A yönetimindeki 38 ARS 052 plakalı motosiklet ara sokaktan bulunan ve kendisine yol vermek için duran M.K. yönetimindeki 38 KM 579 plakalı otomobile çarptı. Kazada M.K.A. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.K.A.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından motosiklet yoldan kaldırıldı. Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin durduğu ve motosikletin otomobile çarptığı anlar anbean kaydedildi

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı