Haberler

Kayseri Kocasinan'da motosiklet sürücüsü, yol veren otomobile çarparak yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Kocasinan'da motosiklet sürücüsü, yol veren otomobile çarparak yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosiklet sürücüsü, kendisine yol vermek için duran otomobile çarparak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı; yaralı, sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü kendisine yol vermek için duran otomobile çarparak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, M.K.A yönetimindeki 38 ARS 052 plakalı motosiklet ara sokaktan bulunan ve kendisine yol vermek için duran M.K. yönetimindeki 38 KM 579 plakalı otomobile çarptı. Kazada M.K.A. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.K.A.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından motosiklet yoldan kaldırıldı. Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin durduğu ve motosikletin otomobile çarptığı anlar anbean kaydedildi

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
Tunceli Ovacık'ta yaban domuzu Mercan Deresi'ndeki akıntıya rağmen karşıya geçti

Görüntüler Türkiye'den! Akıntıya karşı uzun süre savaştı
Gaziantep’te bir şahıs evde tartıştığı arkadaşını öldürüp intihar etti

Evdeki tartışma vahşetle bitti! İkisi de hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hadise Milano gecelerinde kendini müziğe kaptırdı! Eğlencenin dozu arttı

Hadise after party'de fena dağıttı
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 1 milyar liradan fazla zarar

Devlet hastanesinde 1 senede 1 milyar liradan fazla zarar
İran'dan Trump'a çok sert mesaj: Kıyamet savaşına bile hazırız

Trump'a tehdidin dozunu artırdılar: Kıyamet savaşına bile hazırız
Düğün konvoyunda facia! Kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 kişi öldü

Mutluluk yolculuğu acıyla bitti! Düğün konvoyunda 2 kişi öldü
Kırmızı alarm! Okan Buruk Fenerbahçe derbisinde olmayabilir

Kırmızı alarm! Fenerbahçe derbisinde olmayabilir
Gaziantep'te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada

7 kişinin can verdiği facia kamerada
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor! Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde

Sadece 4 gün kaldı! Milyonların cebini sarsacak tarihi zam kapıda