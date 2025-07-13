Kayseri Erciyes Dağı'nda Mahsur Kalan Dağcı için Operasyon Başlatıldı

Kayseri Erciyes Dağı'nda Mahsur Kalan Dağcı için Operasyon Başlatıldı
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Kayseri'de zirve yürüyüşü yapan bir kişi, Erciyes Dağı'nın buzul bölgesinde mahsur kaldı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve UMKE ekipleri, şahsa ulaşmak için operasyon başlattı.

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda zirve yürüyüşü yapan bir kişi, buzul bölgesinde mahsur kaldı. Ekipler; şahsa ulaşmak için operasyon başlattı.

Edinilen bilgiye göre 3 bin 916 rakımlı Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapan bir kişi; buzul bölgesinde mahsur kaldığını belirterek yardım istedi. İhbarın alınmasının ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye hareket etti.

Dağın buzul bölgesinde mahsur kaldığı öğrenilen şahsa ulaşmak için ekiplerin çalışması devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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