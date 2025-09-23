Kayseri'deki Tartışma Kavgaya Dönüştü: 8 Kişi Yargılanıyor

Kayseri'de 100 TL için başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından açılan davada 8 kişinin yargılanmasına başlandı.

Kayseri'de yaklaşık 2 yıl önce meydana gelen olay nedeniyle 8 sanığın yargılandığı dava Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Yevmiye ile tarlada işçi çalıştıran C.E.'nin, yevmiyeci olarak götürdüğü H.B. isimli kadına alacağı olan 400 liranın 300 lirasını ödeyip, 100 lirasını sonra ödemeyi teklif etmesi üzerine başlayan tartışmaya H.B.'nin yakınlarının da katılması üzerine yaşanan kavga sonrası konu yargıya taşındı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması nedeniyle C.E. ve karşı taraftan B.Ç., G.B., H.B., K.B., T.G., H.G. hakim karşısına çıktı. Müşteki sanık T.B. ise şehir dışında olduğu için duruşmaya katılmadı. C.E., muhtar olduğu için ruhsatlı tabancasının olduğunu, karşı tarafın tartışma sırasında tabancasını aldığını ve sonra geri verdiklerini belirterek, şikayetçi olmadığını söyledi.

T.G. ise savunmasında H.G.'nin bağırmasının ardından olay yerine geldiğini belirterek, C.E.'nin belindeki silahı gördüğünü, herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için silahı alıp, şarjörünü çıkardıktan sonra yeniden C.E.'ye teslim ettiğini, şikayetçi olmadığını söyledi.

Taraflar birbirinden şikayetçi olmazken, mahkeme heyeti duruşmaya katılmayan T.B.'nin duruşmaya getirilmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ